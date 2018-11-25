شكرا لقرائتكم الأهلي والاتحاد في «دربي» بنكهة مغايرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ ساعتين في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 23:57

يشهد استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية اليوم (الأحد)، «دربي» جدة بين الاتحاد والأهلي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم التي انطلقت (الخميس)، والذي ستختلف نكهته هذا الموسم نظرا للتراجع الكبير للاتحاد.



ويحتل الأهلي، بطل 2016 والوصيف ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل وخسارتين، بينما يقبع الاتحاد المتوج بلقب البطولة تسع مرات آخرها 2009، في المركز الأخير للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، من دون أي فوز، وبسبع خسارات من تسع مباريات.

وفي حين اعتاد الاتحاد أن يكون من الفرق التي يحسب لها الحساب في بطولة السعودية، ما كان يضفي حماسة إضافية على دربي المدينة الساحلية، يسعى في مباراة اليوم إلى فوز أول له هذا الموسم، ويأمل الاتحاد في أن تكون النتيجة الإيجابية من باب غريمه الأهلي، ما سيمنحه دفعة معنوية كبيرة ويفتح المجال أمام انطلاقة جديدة له هذا الموسم بقيادة مدربه الصربي سلافين بيليتش، ورغم وجود العديد من الأسماء الجيدة في الكتيبة الاتحادية، وتقديم الفريق لمستويات أكثر من جيدة في بعض المواجهات، إلا أن النهاية دائماً ما تكون مخيبة لآمال عشاق «العميد»، ومتى ما نجح لاعبي الفريق الأصفر في تحقيق الانتصار مساء اليوم، ستكون نقطة انطلاق قوية نحو نهوض حقيقي يعيد شيء من هيبة الفريق الاتحادي.

وقال رئيس النادي نواف المقيرن عبر حسابه في «تويتر»: «كبير جدة وعميد الأندية السعودية جاهز لأي أهلي، الاتحاد سيحضر في الموعد بدون أعذار يا جار».

أما الأهلي الذي سقط بشكل مفاجئ على أرضه أمام القادسية في المرحلة التاسعة، فيسعى لتجاوز آثار التعثر الأخير ليبقى في دائرة المنافسة على اللقب، وعلى رغم التفوق الفني للأهلي قبل دربي الموسم الحالي، قلل مسؤولو النادي من تأثير تراجع الاتحاد على أهمية المباراة بين الغريمين الجارين، وقال رئيس الأهلي ماجد النفيعي عبر «تويتر»، «أتمنى أن تكون المباراة على مستوى طرفيها، وتعكس قوة وتطور الكرة السعودية».