شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ البحث عن بديل كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ ساعتين في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 21:37

يدرس مجلس إدارة الأهلي المصري ملفات عدد من المدربين الأجانب لاختيار أحدهم لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون المقال لسوء النتائج، وأبرز الأسماء المرشحة: هم البرتغاليان فيريرا وباولو دوراتي والأرجنتينيان إدغاردو باوزا ورامون دياز والفرنسيان بول لوغوين وسيباستيان ديسابر.



وأقال النادي «الأحمر» كارتيرون بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، والخروج من كأس زايد للأندية العربية أمام الوصل الإماراتي، وكلف الوطني محمد يوسف بالمهمة موقتاً.

وقال باتريس كارتيرون عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «من الصعب أن أصف مدى حبي لجماهير الأهلي، عشت حلماً وكان حقيقياً بالنسبة لي، سامحوني لعدم قيادة الفريق للفوز بالكأس الإفريقية، وأتمنى الخير للجميع».

على صعيد متصل، يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة «المقاولون العرب» بعد غدٍ (الثلثاء) في المرحلة الـ16 بالدوري المحلي، ويقود التدريبات المدير الفني الموقت محمد يوسف الذي طالب اللاعبين بضرورة العودة للانتصارات وطي صفحة الاخفاقات الأخيرة.

بدروه، يأمل المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان غروس في تعافي المدافع محمود علاء بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية في مباراة الداخلية، إذ يعد اللاعب أحد ركائز التشكيل الأساسي. وسيدفع غروس بالكونغولي كابونغو كاسونغو والتونسيين حمدي النقاز وفرجاني ساسي أمام الجونة غداً (الاثنين) في الجولة الـ16 بالدوري المحلي بعد غيابهم أمام الداخلية لانشغالهم بالمشاركة الدولية. ويتصدر الفريق «الأبيض» المسابقة برصيد 29 نقطة.