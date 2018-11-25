شكرا لقرائتكم سيرجيو: لم أخسر من الأهلي.. واليوم أخافه! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - باسم الحربي | منذ ساعتين في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 23:58

حقق شهرة كبيرة في الملاعب السعودية، بعد أن مثل ثلاثة من الأربعة الأندية الجماهيرية بنجاح، محرزا مع (الأهلي والاتحاد والهلال) العديد من البطولات المحلية والقارية، مهر تميزه بتسجيل أكثر من (200) هدف، حيث لم تسلم من لدغاته شباك أي حارس، ومع ذلك فإن لقب (المجنون) لا زال مرتبطا به. الهداف البرازيلي (سيرجيو ريكاردو) كشف في حواره مع (الحياة)، عن ذكرياته الجميلة في لقاءات الأهلي والاتحاد وعن سر الأهداف العشرة التى احرزها في شباك الأهلي وعن الهدف الاجمل والذي عرف بهدف المسحب والحراق في موسم 2001، وأبدى اعتزازه بتجربته الناجحة التي امتدت لأكثر من (13) عاما في الملاعب السعودية وعن الكثير من الاحداث خلال الاسطر التالية.



> آخر تجربة لك مع الأندية السعودية كانت مع الرائد في عام 2010 بعد ذلك ما هو سر اختفائك؟

- بعد نهاية عقدي مع الرائد فضلت العودة إلى البرازيل وخوض تجربة جديدة مع مواطني نادي بوتافوغو أحد أشهر الأندية والذي سبق لمهاجم الأهلي السابق فيكتور سيموس اللعب له لمواسم عدة، ولعبت هناك لمدة موسم واحد قبل اعلاني عن التوقف عن الكرة واتجهت إلى مجال وكلاء اللاعبين.

> لنعود الى الماضي قليلا.. هل صحيح بأنك حرمت من خوض تجربة ثانية مع الاتحاد قبل توقيعك مع الرائد في موسم 2010؟

- بالفعل كان هناك عرض جاد من نادي الاتحاد قدمه لي أحد المقربين من العضو الداعم تلك الفترة، إذ طالبني بالبقاء في جدة لعدة أيام خصوصاً بعد أن أكد لي رغبة المدرب الأرجنتيني (كالديرون) في ذلك الوقت بالاستعانة بخدماتي خلال فترة التسجيل الثانية بدلاً عن أحد المحترفين ولكن لـ(4) مباريات فقط إلى حين وصول المهاجم الجزائري عبدالملك زيايه، وبسبب تأخر وصول بطاقتي الدولية فشلت المفاوضات مع إدارة الاتحاد، لذلك أعتبر حرمت من فرصة ثمينة بالعودة الى النادي الذي أحببته كثيرا وقضيت فيه أجمل الأوقات.

> كيف تلخص تجربتك السابقة في الدوري السعودي؟

- تجربتي في السعودية هي الأجمل عبر مشواري الاحترافي، ففي البداية لعبت مع فريق الأهلي الذي جلبني لأول مرة إلى المملكة وفتح لي الباب، وأشكر الأمير محمد العبدالله الفيصل هذا الرجل المميز الذي فقدته الكرة السعودية والذي قدم لنا الكثير كلاعبين فترة خوض تجربة مع الأهلي، فقد لعبت مع الكثير من اللاعبين الرائعين في الأهلي وتمكنا من الوصول إلى النهائيات، ولكن لم نكن محظوظين، وبعد ذلك كانت تجربتي الثانية مع نادي الهلال في موسم واحد حققت خلاله (4) بطولات، وكنت أريد الاستمرار معهم لكن ظروفا معينة حالت دون ذلك، فانتقلت للاتحاد الذي مثلته لأربع سنوات وحققت خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية.

> تمكنت من إحراز 10 أهداف في الشباك الأهلاوية برأيك ما هو أجملها ولماذا؟

- يبقى هدفي في شباك الأهلي في الدور النصف نهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2001 والذي انتهي لمصلحة الاتحاد بأربعة اهداف مقابل هدفين هو الأجمل بحكم أنه كان الرد على الأهلاويين بسبب استغنائهم عن خدماتي على رغم نجاحي بقيادة الفريق إلى العديد من النهائيات، وتبقى جميع اهدافي العشرة التى أحرزتها في الشباك الأهلاوية الأثمن والأفضل.

> تميزت بكونك المهاجم الذي يعشق مراوغة الحراس بحكم تسجيل للعديد من هذه الأهداف بالطريقة نفسها هل هناك سبب محدد لقيامك بذلك؟

- لا على الإطلاق، بحكم موقعي في الملعب دائما يتطلب مني تسجيل الأهداف فقط والاستفادة من الهجمات وكذلك أخطاء المدافعين، ولكن في بعض الأوقات وخاصة عند مواجهة الأندية الكبيرة يطمح المهاجم لإحراز الأهداف المميز والمهارية والتي دائماً ما تكون ردة فعلها لدى الجماهير كبيرة وخاصة الجماهير السعودية التى تعتبر ذويقة للمهارة الفنية في كرة القدم لذلك كنت أحرص على الاستفادة من الهجمات المرتدة من أجل فرصة مراوغة الحراس وتسجيل الأهداف.

> لقاء لن تنساه مع الاتحاد ومازال عالقاً في ذهنك؟

- جميع المباريات بالدوري السعودي تعتبر قوية وما زالت في ذهني وخصوصا مباريات الأهلي والأندية الكبيرة بالسعودية والمباريات التي استطعت خلالها تسجيل «هاتريك».

> هل صحيح بأن العديد من اللاعبين البرازيليين اخذوا استشارتك قبل خوض تجربة احترافية في الأندية السعودية؟

- نعم هذا صحيح هناك العديد من اللاعبين البرازيليين وخاصة الذين كانت أول تجربه لهم في الدوري السعودي بأخذ استشارتي قبل قبولهم للعروض من الأندية السعودية واغلبهم اللاعبين الذين خاضوا تجربة في الأهلي والاتحاد والهلال والتى قضيت فترة جيدة معهم، وقد شجعتهم كثيرا لخوض التجربة الفريدة في الدوري السعودي الذي يعتبر الأقوى على المستوى الخليجي والعربي بحكم المنافسة القوية والحضور الجماهيري الرائع والاهتمام الإعلامي الكبير الذي يحظى به هذا الدوري، ولكن أتمنى من رؤساء الأندية والأجهزة الفنية عدم الاستعجال على الحكم مستوى اللاعبين المحترفين الفني خصوصاً بأنها تعتبر التجربة الأولى لهم في المنطقة العربية وبكل تأكيد يستحقون فترة من اجل الانسجام والتعرف على العادات والتقاليد.

> بحكم حديثنا عن المحترفين الأجانب كيف تقيم استقطابات الأندية السعودية هذا الموسم؟

- بكل أمانة اعتقد بأن اغلب الصفقات التى أبرمتها الأندية السعودية هذا الموسم لم تكن جيدة، ومع الميزة الجديدة بمنح الأندية فرصة مشاركة ثمانية محترفين أجانب في الفريق ،حيث أقل اللاعبين يكسب سنوياً 4 ملايين يورو ولا يقدم نصف المستوى الذي يستحق عليه هذا المبلغ المالي الضخم.

> سيلاقي الاتحاد غريمه الأهلي الأحد كيف تقيم فرص الفريقين؟

- يجب أن تفخر الجماهير السعودية، وتحديداً جماهير مدينة جدة بحكم أن الأهلي والاتحاد قطبيها، فبوجود «دربي» يمثل المدينة ويعتبر من أفضل حالات التنافس التاريخي على المستوى العربي والآسيوي نظراً للإثارة والتشويق، إذ الاستعداد دائما يأتي مبكرا لمثل هذه المواجهات، وبكل أمانة غير مطلع على مستويات الفريقين في الفترة الأخيرة ولكن أعلم بوجود محترفين أجانب مميزين في الفريقين مثل فيلانيوفا في الاتحاد وكذلك دياز وسوزا في الأهلي وهذا يؤكد على قوة المنافسة بين الفريقين.

> يوجد الاتحاد في المرتبة الأخيرة في الدوري هل هذا يؤثر على مستوى اللاعبين في المواجهة؟

- لا أعتقد ذلك لان مواجهات «الدربي» تكون أشبه ببطولة في المدينة وفي حالة تحقيق الاتحاد للانتصار ستكون انطلاقة قوية للفريق ودافع معنوي كبير فيما تبقى من مجريات الموسم.

> طوال مسيرتك مع الاتحاد لم تتلاقى الخسارة امام الأهلي.. كيف تصف ذلك؟

- صحيح، متأكد بأن أنصار فريق الاتحاد في تلك الفترة يتذكرون ذلك جيداً، ولقد كان من دواعي سروري أن العب امام هذا الفريق العريق، ولكن لا أخفيك أصبحت اليوم أخاف من أي مواجهة للأهلي.

> هل ستجلب أحد الأندية السعودية أو اللاعبين لمباراة اعتزالك في حالة فكرت بإقامتها؟

- أتشرف بكل تأكيد بدعوة لاعبين سعوديين لحفلة اعتزالي، فقد عشت تجربة ثرية وحافلة مع الكرة السعودية امتدت لأكثر من (13) عاما، وأعتز كثيرا بصداقاتي مع العديد من اللاعبين والمسؤولين ،ولكن فكرة إقامة اعتزال لا تحدث لدينا في البرازيل بحكم أن مسيرة اللاعب ونجاحاته تعتبر هي حفلة اعتزال له.