شكرا لقرائتكم الهلال يصطدم بـ «عنابي سدير».. وفوز «سينمائي» للتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ ساعتين في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 00:43

أوقف فريق الفيصلي انطلاقة الهلال التاريخية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وحرمه من كتابة سطور جديدة على صفحات التاريخ بفوز عاشر على التوالي، وذلك بعد أن عدل «عناي سدير» النتيجة قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة فقط ليتعثر الهلال لأول مرة محلياً هذا الموسم، كل ذلك جرى أمس (السبت) في المباراة التي أقيمت لحساب المرحلة الـ10 من الدوري على ملعب الفيصلي في المجمعة، ورفع الهلال رصيده إلى 28 نقطة محافظاً على صدارته وعلى بعد 3 نقاط عن أقرب منافسيه النصر، فيما هبط الفيصلي إلى المركز التاسع على رغم بلوغه النقطة الـ12.



يذكر أن التعادل بين الفريقين هو الثاني في تاريخ مواجهتهما ببطولة الدوري منذ استحداث البطولة عام 2008، والتقى الفريقان في 18 مناسبة حقق الهلال الفوز في 16 لقاء مقابل 3 انتصارات للفيصلي وتعادل واحد قبل تعادلهما الإيجابي، رفع الهلال عدد أهدافه إلى 34 هدفاً مقابل 10 أهداف من نصيب لاعبي الفيصلي.

وحقق التعاون فوزًا على مضيفه الاتفاق 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

وتقدم الاتفاق أولًا عن طريق لاعبه حسين السيد في الدقيقة 11 قبل أن يعزز زميله محمد الكويكبي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 17، فيما قلص اللاعب تاوامبا النتيجة للتعاون بهدف في الدقيقة 29.

ومع انطلاقة الشوط الثاني أدرك التعاون التعادل عن طريق هيلدون في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، قبل أن يعود تاوامبا ويضيف الهدف الثاني له والثالث للتعاون في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، فيما اختتم رباعية التعاون سيدريك أميسي في الدقيقة 75.

ورفع التعاون رصيده لـ 15 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 14 نقطة السابع.