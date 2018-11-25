شكرا لقرائتكم 4 غيابات في تدريبات الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ ساعتين في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 00:42

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تدريباته بعد نهاية الإجازة التي منحها المدير الفني سلافيوليوب موسلين للاعبين ليوم واحد عقب مباراة الفيحاء والحزم التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف.



إذ أجرى اللاعبون تدريبا مسائيا أمس (السبت) على ملعب عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، وشهد التدريب مشاركة عبدالرحمن اليامي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب، كما قرر الجهاز الطبي إراحة ماجد النجراني لإصابته بالإنفلونزا وسامي الخيبري على إثر اصابته بالتهاب خفيف في العضلة الضامة، كما أراح الجهاز الطبي جيجي باروس بعد خروجه مصاباً في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الحزم ومن المقرر أن يجري المزيد من الفحوصات الطبية اليوم (الأحد) لدى عيادة فيزيو تريو الشريك الطبي للنادي، ومن جانبه واصل عمر العودة برنامجه العلاجي في العيادة الطبية بالنادي.

إذ أجرى اللاعبون تدريبا مسائيا أمس (السبت) على ملعب عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، وشهد التدريب مشاركة عبدالرحمن اليامي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب، كما قرر الجهاز الطبي إراحة ماجد النجراني لإصابته بالإنفلونزا وسامي الخيبري على إثر اصابته بالتهاب خفيف في العضلة الضامة، كما أراح الجهاز الطبي جيجي باروس بعد خروجه مصاباً في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الحزم ومن المقرر أن يجري المزيد من الفحوصات الطبية اليوم (الأحد) لدى عيادة فيزيو تريو الشريك الطبي للنادي، ومن جانبه واصل عمر العودة برنامجه العلاجي في العيادة الطبية بالنادي.

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