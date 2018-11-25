شكرا لقرائتكم الإمارات: العين يبقي على مطاردته للشارقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب | منذ ساعتين في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 00:45

أبقى العين على مطاردته للشارقة المتصدر بعد فوزه الصعب والمتأخر على مضيفه الاتحاد كلباء 2-1 أمس(السبت) في المرحلة العاشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.



ويدين العين بفوزه السابع هذا الموسم الى الياباني تسوكاسا شيوتاني الذي سجل هدف الانتصار بتسديدة بعيدة رائعة في الدقيقة 89، بعدما كانت المباراة تتجه الى التعادل بهدف السويدي ماركوس بيرغ (41) مقابل هدف للاتحاد سجله الكولومبي تومي توبار اثر خطأ من المدافع محمد أحمد (54).

وبقي العين في المركز الثالث برصيد 22 نقطة (تساويا مع الجزيرة الثاني) بفارق نقطتين عن الشارقة، وتراجع كلباء للمركز العاشر وله 11 نقطة.

وتابع: «في كرة القدم دائما ما تواجه ظروفا صعبة والأمر الجيد يكمن في كيفية التغلب عليها وتحقيق الأهداف المرجوة مهما بلغت صعوبتها».

وحقق شباب الأهلي فوزه الاكبر هذا الموسم بتخطيه مضيفه الظفرة بخمسة أهداف نظيفة سجلها المولدوفي لوفانور هنريكي (2 و14) والاكوادوري خايمي أيوفي (57) والأرجنتيني ماورو دياز (61 من ركلة جزاء ) وأحمد خليل (79).

وتقدم شباب الأهلي الى المركز الرابع برصيد 19 نقطة، مقابل 9 للظفرة الثاني عشر.