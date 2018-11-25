شكرا لقرائتكم فقير جاهز لمباراة ليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ ساعتين في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 21:37

أكد قائد فريق ليون الفرنسي نبيل فقير أنه سيكون جاهزاً للمباراة ضد ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي (الثلثاء) في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، على رغم استبداله بسبب مشكلة بدنية خلال مباراة لفريقه ضمن الدوري الفرنسي.



وحسم ليون الدربي أمام ضيفه سانت إتيان (1-صفر) في المرحلة الـ14 من الدوري الفرنسي. إلا أن مدربه برونو جينيزيو استبدله بعد نهاية الشوط الأول بزميله ماكسويل كورنيه، وأكد فقير بعد المباراة أنه لا يعاني «أية إصابة. شعرت بشد على مستوى عضلات الفخذ، ولم أقدم على أية مخاطرة. سأكون هنا الثلثاء».

ويستقبل ليون مانشستر سيتي بطل إنكلترا على ملعبه «غروباما» في قمة المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا، ضمن الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة. ويحتل ليون المركز الثاني برصيد ست نقاط، وبفارق ثلاث نقاط خلف سيتي المتصدر، وثلاث نقاط أمام هوفنهايم الألماني الثالث.