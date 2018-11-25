شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يستدرج طلائع الجيش اليوم فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاسكندرية فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متوازنة للغاية يدخلها زعيم الثغر منتشياً بفوزه على انبى 1-0 فيما تعادل الطلائع مع بتروجت بثلاثة أهداف لكل فريق فى الجولة الماضية .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 26 هدف فيما يحتل الطلائع المركز السابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 14 لقاء فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

ويسعى حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى لإستغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره لخطف النقاط الثلاث فى ظل تقارب موقف الفريقين فى جدول الدوري بينما يأمل البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى الجديد للطلائع تحقيق الانتصار فى أول ظهور له مع الفريق العسكرى خلفاً لمحمد حلمى .