شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي تسعى للإنفراد بصدارة التصنيف العالمي في نهائي هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالمياً نظيرتها النيوزيلاندية جويلي كينج المصنفة الخامسة عالمياً في نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تعد واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم في اللعبة، نظرا لنقاط التصنيف التى تضيفها للاعبين، وقيمة جوائزها المادية التي تبلغ 164 ألف دولار للرجال والسيدات .

وتصدرت رنيم الوليلي التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش مؤخراً بعد خروج نور الشربيني من ربع نهائي البطولة، لتنهي الوليلي هيمنة 31 شهراً للشربيني على صدارة التصنيف .

و أطاحت رنيم الوليلي، بمواطنتها نوران جوهر المصنفة السابعة، من نصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش بعد الفوز بنتيجة 3/2، في مباراة ماراثونية استمرت لـ 5 أشواط كاملة واستغرقت 66 دقيقة .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

13-11, 10-12, 11-8, 9-11, 11-7