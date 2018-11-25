شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: بكيت بشدة بعد مباراة الزمالك.. ولم أقلد حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية، أنه يكن كل احترام للزمالك وإدارته وجماهيره، مشددًا على أنه كان على اتصال قبل المباراة بعضو المجلس الأبيض إسماعيل يوسف، والمشرف على الكرة أمير مرتضى، من أجل طلب مشاركة الثنائى المعار للداخلية حسام باولو ومحمد مخلوف لكن فشلت جهوده.

وقال عبد العال، خلال حواره لبرنامج "كورة كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": "الداخلية يرتدى القميص الأحمر ولم أقصد التلويح بعلم الأهلى كما تصور البعض، وكنت أريد توصيل رسالة بأن الداخلية فريق محترم، موضحًا أنه لم يرغب فى تقليد حسام حسن عندما كان يقود المصرى ورفع فانلة حمراء للجمهور الأبيض.

وأضاف: "تعرضت لسباب كبير من جماهير الزمالك وابنى كان متواجدًا بالمدرجات، وانهمرت فى البكاء عقب لقاء الزمالك بسبب تعرضى للسباب طوال المباراة".