شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن ضم 5 لاعبين في الميركاتو الشتوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز، تدعيم صفوف فريق الكرة بـ5 لاعبين جدد، ضمن موسم الانتقالات الشتوية، موضحًا أن تأثيرها سيكون «كبيرًا».
وكتب الحساب الرسمي للنادي على «فيس بوك»، صباح الأحد: «تم بحمد الله توقيع 5 صفقات لدعم الفريق في الفترة الشتوية سيكون أثرها كبير».
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري برصيد 23 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتربع على القائمة بـ29 نقطة.
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