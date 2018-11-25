شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن ضم 5 لاعبين في الميركاتو الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز، تدعيم صفوف فريق الكرة بـ5 لاعبين جدد، ضمن موسم الانتقالات الشتوية، موضحًا أن تأثيرها سيكون «كبيرًا».

وكتب الحساب الرسمي للنادي على «فيس بوك»، صباح الأحد: «تم بحمد الله توقيع 5 صفقات لدعم الفريق في الفترة الشتوية سيكون أثرها كبير».

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري برصيد 23 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتربع على القائمة بـ29 نقطة.