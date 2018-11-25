شكرا لقرائتكم جوزيه يرشح مدربين أجانب للأهلي.. ورينارد أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مطلع داخل إدارة النادى الأهلى أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للفريق الأحمر رشّح عدد من المدربين الاجانب للمارد الأحمر خلال جلسته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بأحد فنادق حي الزمالك القريب جداً من الأهلي .

وذهب المصدر إلى أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب يُعد أكثر المدربين المطلوبين في الاهلي لكن إرتباطه بمنتخب المغرب يُصعّب مهمة تدريبه للأهلي وهناك أكثر من مدرب آخر مُرشحين لتدريب الأحمر أبرزهم الأوروجوياني دانييل كارينيو المدير الفني السابق للنصر السعودي، ووفقا للمصدر فان الاهلي ينوي الإعلان عن المدرب الجديد خلال أيام قليلة وربما بعد مباراة بتروجت السبت المقبل بالدوري .