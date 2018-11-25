شكرا لقرائتكم المقاصة والمقاولون العرب وجها لوجه فى الدورى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه مصر المقاصة نظيره إنبى على ستاد المقاولون العرب مع دقات الثالثة والربع عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق الفيومى منتشياً بفوزه على النجوم بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق البترولى من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد .

ويحتل المقاصة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل انبى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

ويطمح طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة فى مواصلة قطار النتائج الجيدة للزحف نحو صدارة المسابقة فيما يأمل خالد متولى المدير الفنى لإنبى فى إيقاف نزيف النقاط لفريقه للتخلص من المراكز المتأخرة بجدول الدوري .