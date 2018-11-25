شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. سموحة يختتم استعداداته لمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق سموحة اليوم الأحد استعداداته لمواجهة بتروجت والمقرر لها الخامسة والربع عصر غداً الاثنين على ستاد السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام

وغاب الفريق السكندرى عن الظهور فى منافسات الجولة الاخيرة للمسابقة بسبب تأجيل مباراته مع الاهلى لانشغال الفريق الاحمر بالمشاركة فى البطولة العربية التى ودع لقبها بالخروج أمام الوصل الاماراتى من دور الستة عشر .

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعهم من 4 انتصارات و 8 تعادلات وتعرض الفريق للهزيمة في مباراة واحدة، ولديه مباراتين مؤجلتين أمام المصري البورسعيدي والأهلي.