شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: حسام غالى يقترب من منصب مدير الكرة بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى كريم شحاتة عن اقتراب حسام غالى نجم الأهلى السابق من تولى منصب مدير الكرة بنادى الجونة خلال المرحلة المقبلة.

وقال كريم خلال برنامجه "كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة "الأولى": "على ماهر المدير الفنى السابق لنادى سموحة على رادار نادى الجونة ليتولى منصب المدير الفنى خلال المرحلة المقبلة إذا استمر تراجع النتائج مع المدير الفنى الحالى هشام زكريا".

ويستعد الجونة لمواجهة الزمالك مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 لمسابقة الدورى الممتاز.