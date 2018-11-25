فيريرا يكشف موقفه من تدريب الأهلي

الدوحة - (د ب أ):

نفى البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب السد القطري نيته الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة رافضا الحديث أيضا عن مستقبله مع الفريق .

وترددت شائعات حول اهتمام الأهلي المصري بالتعاقد مع فيريرا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت اقالته بعد الخروج من منافسات البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي ،وقبلها خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح الترجي التونسي .

وأكد فيريرا أن هذه الأنباء مجرد قصص وليست صحيحة على الإطلاق .

وسبق لفيريرا أن تولى تدريب فريق الزمالك المصري موسم 2015 / 2016، وحقق معه لقبي الدوري والكأس بعد...