بعد تأجيله ... تعرف على الموعد الجديد لنهائي القرن

رضا علي

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كومينبول” تأجيل نهائي القرن ليوم الأحد الساعة 10م بتوقيت القاهرة بعدما تم تأجيله أكثر من مرة بعد أحداث الشغب التي شهدتها المباراة قبل البداية بساعات .

كانت جماهير ريفربليت قد هاجمت حافلة بوكا جونيورز لحظة وصوله إلى ملعب "المونيمونتال"، مما تسبب فى تعرض عدد من لاعبي فريق البوكا لإصابات، نقل على أثرها لاعبان إلى المستشفى.

كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق على ملعب ”لا بومبونيرا”، مما ينذر بمباراة نارية في الإياب التي ستقام بمعقل نادي ريفر بلايت ملعب المونيمونتال .

و وصف جابرييل باتيستوتا، أسطورة منتخب الأرجنتين، ما حدث في مدخل ملعب المونيمونتال، بالمخجل، وذلك بعد العنف الذي تعرض له لاعبو بوكا جونيورز، فور وصولهم لخوض إياب نهائي كأس ليبرتادوريس أمام ريفر بليت.

وكتب باتيستوتا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر "فرصة أخرى ضائعة أمام العالم أجمع الذي يتابعنا، هذا أمر مخجل ومؤسف".

وكان باتيستوتا، قد أكد في وقت سابق "يتوجب علي العيش لحظة غير سعيدة مرة أخرى مع أطفالي، إلى متي سيستمر ذلك؟".