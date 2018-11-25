رئيس سموحة يحدد سعر ياسر إبراهيم بـ 100 مليون: «طوب الأرض عايزه»

محمد طاهر ابو الجود

قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة إن اللاعب ياسر إبراهيم يساوي أكثر من 100 مليون جنيه، وكل الأندية ترغب في ضم نجم الفريق، معقبًا: "طوب الأرض كلمني على اللاعب وعايزينه يلعب معاهم.. اللي عايز يكسب بطولة يدفع والسوق عرض وطلب".

وأوضح أن نجم الفريق حسام حسن يعد أفضل مهاجم في مصر، مشيرًا إلى أن نادي سموحة أصبح علامة الجودة في اختيار اللاعبين المتميزين-حسب قوله.

وأشار إلى أنه لا يوجد لاعب في نادي سموحة إلا وهناك 3 أندية سواء في داخل أو خارج مصر ترغب في شرائه، لافتًا إلى أنه قام ببيع لاعبين بسعر يصل إلى 60 مليون...