بيراميدز: تعاقدنا مع 5 صفقات لميركاتو الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع 5 لاعبين، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم بحمد الله توقيع 5 صفقات لدعم الفريق في الفترة الشتوية المقبلة، سيكون أثرها كبير".

ويحتل بيراميدز في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وكان بيراميدز أجرى تغييرا فنيا على الفريق في الفترة الأخيرة، بتعيين حسام حسن مديرا فنيا، خلفًا للأرجنتيني ريكاردو لافولبي.