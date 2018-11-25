ميمي عبد الرازق يتحدث عن كواليس إقالته من تدريب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري، إنه لم يتم إبلاغه حتى الآن بإقالته من منصبه.

وكان المصري أعلن في وقت سابق إقالة ميمي عبد الرازق، وتعيين مصطفى يونس مدربا مؤقتا للفريق.

وأضاف عبد الرازق في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر فضائية صدى البلد "حتى الآن لم يبلغني أي أحد بقرار إقالتي".

وتابع "طالبت بعدم خوض مباراة حرس الحدود، لكن مجلس الإدارة لا يعرفوا أي شيء عن كرة القدم".

وانتقد عبد الرازق مدير الكرة بالمصري، قائلا "أنا من طالبت بالتعاقد مع مصطفى يونس"، مضيفا "لم يحدث أي انفلات في الفريق كما ردد بعض أعضاء المجلس".