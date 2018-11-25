رياضة | علاء عبد العال يؤكد: إدارة الداخلية فتحت تحقيق في أحداث مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عبد العال يؤكد: إدارة الداخلية فتحت تحقيق في أحداث مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف علاء عبد العال المدير الفني للداخلية أن إدارة النادي الشرطي قررت فتح تحقيق في أحداث مباراة الزمالك الأخيرة وقال عبد العال خلال حواره لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " إدارة الداخلية ترغب في معرفة أسباب الأحداث الساخنة التي شهدتها المباراة حتى لا تتكرر مرة أخرى" . ولوح عبد العال بالقميص الأحمر لجمهور الزمالك مما جعل الجماهير البيضاء تقذف زجاجات المياة تجاه مقاعد بدلاء الداخلية. وخسر الداخلية من الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة درامية بالجولة الـ15 للدوري.

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