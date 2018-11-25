رياضة | حسام عبد المنعم: الزمالك حسم لقب بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام عبد المنعم: الزمالك حسم لقب بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق حسام عبد المنعم لاعب الزمالك السابق، على أداء نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري، بعد تصدره جدول ترتيب الدوري. وأكد عبد المنعم خلال تصريحاته ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC"، أن الزمالك حسم لقب بطولة الدوري المصري، بالرغم من وجود عدد مباريات مؤجلة للنادي الأهلي. وأضاف نجم الزمالك السابق، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك نجح في تكوين فريق قوي، موضحًا أن سلسلة الانتصارات التي يشهدها الفريق في الفترة الأخيرة جيدة.

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