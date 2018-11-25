رياضة | ميمي عبد الرازق: إسلام عيسى يساوي 50 مليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميمي عبد الرازق: إسلام عيسى يساوي 50 مليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى ميمي عبد الرازق، مدرب المصري السابق، أن إسلام عيسى نجم الفريق، قيمته تساوي 50 مليون جنيه. وقال ميمي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "إسلام عيسى من النجوم المميزين، وثمنه يساوي 50 مليون جنيه حاليًا". وأكمل: "إسلام عيسى اعتذر لي عن مستواه الفني خلال فترة تواجدي كمدير فني".

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