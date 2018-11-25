رياضة | ميمي عبد الرازق يبكي على الهواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميمي عبد الرازق يبكي على الهواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بكى ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على الهواء، أثناء استضافته ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد.

ولم يتمالك ميمي عبد الرازق أعصابه في نهاية حديثه لبرنامج "الماتش" بسبب إقالته من تدريب النادي المصري، عقب أيام قليلة من تعيينه خلفًا لـ حسام حسن المدير الفني الحالي لبيراميدز.

وأكد أنه لن يتعامل مع مجلس إدارة المصري من جديد في أي موقع حتى عام 2022، حيث تجرى انتخابات جديدة لمجلس الإدارة.