رياضة | كريم شحاتة: أمير مرتضى نجح في إبعاد والده عن فريق الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم شحاتة: أمير مرتضى نجح في إبعاد والده عن فريق الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الإعلامي كريم شحاتة بدور أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، مشددا على أن دوره ساهم في انفراد الفريق الأبيض بصدارة الدوري برصيد 29 نقطة.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة "الأولى": " أمير مرتضى نجح في القيام بشئ لن يستطيع أحد القيام به وهو إبعاد رئيس الزمالك عن الفريق مما وفر حالة من الاستقرار لفريق الكرة ".

وأضاف: " أمير مرتضى يتعامل بشدة مع اللاعبين وفي الوقت نفسه يصرف مكافآت الفوز والزمالك يسير بخطى ثابتة ودور أمير مرتضى واضح مع الفريق ".