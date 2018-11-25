رياضة | نجل مدرب المنتخب السابق يكشف مفاجأة مدوية عن منصب حسام غالي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجل مدرب المنتخب السابق يكشف مفاجأة مدوية عن منصب حسام غالي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن اقتراب حسام غالي نجم الأهلي السابق من تولي منصب مدير الكرة بنادي الجونة خلال المرحلة المقبلة . وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة "الأولى": " علي ماهر المدير الفني السابق لنادي سموحة عل رادار نادي الجونة ليتول منصب المدير الفني خلال المرحلة المقبلة إذا استمر تراجع النتائج مع المدير الفني الحالي هشام زكريا ". ويستعد الجونة لمواجه الزمالك مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 لمسابقة الدوري الممتاز.

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