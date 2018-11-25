الان تتابع آخر كلام: تأجيل مباراة ريفربليت وبوكاجونيورز بعد أحداث شغب.. تعرف على الموعد الجديد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كومينبول” تأجيل مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفربليت، وبوكاجونيورز، للمرة الثالثة إلى الأحد الساعة الحادية عشرة مساء، على خلفية أحداث شغب من قبل جماهير ريفربليت على حافلة الفريق المنافس.

وتعرض لاعبان من بوكاجونيورز لإصابات بالغة بعد الاعتداء على حافلة الفريق.

وأعلنت أبو ظبي الرياضية أنه تم نقل لاعب بوكاجونيورز باولو بيريز إلى المستشفى، حيث يعاني من حالة إعياء شديدة وجروح جسدية تتطلب التدخل الطبي، كما يعاني كارلوس تيفيز من حالة تقيؤ وإصابات بالغة.

وقبل نحو ساعة على موعد انطلاق المباراة في إستاد مونومنتال الممتلئ عن آخره، قال مسؤولو بوكا للصحفيين، إن بعض اللاعبين غير قادرين على خوض المباراة الحاسمة.

ونقل موقع كلارين عن كريستيان غريباودو، الأمين العام لنادي بوكا قوله: “تضرر كل اللاعبين ولا يمكن اللعب بهذه الحالة”.

وذكر الموقع أن ستة لاعبين أصيبوا بالقيء في غرفة خلع الملابس، بعد تسرب الغاز إلى حافلة الفريق عبر الزجاج الذي حطمه جمهور ريفر خارج الإستاد.

وتعادل الفريقان 2-2 في لقاء الذهاب يوم 11 من الشهر الجاري.