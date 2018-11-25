شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يجدد الثقة فى طولان وينفى التفاوض مع إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى المهندس محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد، ما تردد مؤخرا بشأن الدخول فى أى مفاوضات مع إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى أهلى طرابلس الليبى، وأكد مصيلحى أن كل ما يتردد حاليا غير صحيح، وأن الإدارة جددت الثقة فى الجهاز الفنى الحالى، بقيادة حلمى طولان، من أجل استقرار نادى الاتحاد، والبدء فى تصحيح المسار، والذى بدأ بالفوز على إنبى العنيد بملعبه بالقاهرة الجولة الماضية.

وقال إن مجلس الإدارة يدعم الجهاز الفنى بقوة خلال الفترة القادمة، وتابع: نبحث مع الجهاز الفنى كيفية دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، لاسيما أن هدف الجميع هو الوصول إلى المربع الذهبى والعودة للبطولات القارية من جديد.

من جانبه أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة، أن متابعة الجهاز الفنى لمباريات المظاليم أمر طبيعى، وأننا نتوجه لنتابع لاعبى المظاليم كلما أتيحت لنا الفرصة، بناء على ترشيحات بعض المدربين.

وأضاف: هذا لا يمنع متابعتنا لفرق الناشئين بالنادى، ولكن ضغط المباريات يحد من الاستعانة بهم نسبيا فى الوقت الحالى، خصوصا بعد تأكد غياب محمد عبدالمجيد، مهاجم الفريق، وكذلك المدافع محمد عادل عن المباريات لعدم اكتمال شفائهما من الإصابة.

وكان الجهاز الطبى، برئاسة الدكتور عمرو الأشلم، فى سباق مع الزمن طوال الساعات الماضية لتجهيز خالد الغندور، لاعب وسط الفريق.

وحرص حلمى طولان، المدير الفنى، على دعوة لاعبى الفريق والجهاز الفنى على مأدبة عشاء بمطعم النادى، عقب المران الأخير للفريق قبل المواجهة لتخفيف العبء النفسى الواقع على الجميع فى ظل الرغبة العارمة فى تحقيق ما فات.