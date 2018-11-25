شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة عصام الحضرى تمنع الإسماعيلى من بيع «عواد» لـ«الوحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى عدم بيع محمد عواد، حارس الفريق المُعار إلى الوحدة السعودى، بعد أزمة الحارس عصام الحضرى، وذلك عقب تخلف الأخير عن السفر مع الفريق إلى بوروندى لخوض مباراة الذهاب فى دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، أمام ميساجير نجوزى، المقررة الأربعاء المقبل، على ملعب «أوروكوندو».

واستقر الأمر داخل مجلس الإدارة على عدم تفعيل طلب مسؤولى الوحدة السعودى لتحويل إعارة محمد عواد إلى بيع نهائى مقابل 2 مليون دولار، فيما قام مجلس الإدارة بتحويل «الحضرى» إلى التحقيق لمعرفة سبب تخلفه عن السفر، وسيتم توقيع عقوبة مالية عليه وفقاً للائحة الفريق، وكان «الحضرى» قد أعلن فى فترة سابقة رغبته فى الرحيل عن الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

من ناحية أخرى، واصل الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى تدريباته على أحد ملاعب النجيل الصناعى المتواجد بجوار مقر الإقامة من أجل تهيئة اللاعبين للعب على الملاعب الصناعية حتى يتمكنوا من أداء المباراة على ملعب اللقاء.

وتتواجد بعثة الإسماعيلى حالياً فى فندق الإقامة بمدينة نجوزى شمال بوروندى على بعد 74 كيلومتراً من العاصمة بوجومبورة، وكانت البعثة قد وصلت نجوزى البوروندية، أمس الأول، بعد رحلة سفر تخطت حاجز 16 ساعة، وسط حراسة أمنية مشددة.

فيما كشف حسنى عبدربه، قائد الفريق، أن الجهاز الطبى نصحه بعدم السفر حتى لا تتفاقم إصابته، وهو ما منعه من السفر مع الفريق، ويغيب عن الفريق أيضاً محمود متولى ومحمد صادق ومحمد الشامى.