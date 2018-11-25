شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على 3 صفقات فقط فى يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على تدعيم الفريق بـ3 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، المقررة فى يناير المقبل، بعد جلسة مع المدير الفنى للفريق الكروى الأول، السويسرى، كريستيان جروس، الذى طلب ضم مهاجم أفريقى، ومدافع وظهير أيسر، لدعم الفريق فى ظل ضغط المباريات الكبير الذى سيتعرض له الفريق، حيث يشارك المارد الأبيض فى الدورى العام وكأس مصر والبطولة العربية وبطولة الكونفيدرالية الأفريقية التى سيخوض الفريق منافساتها الشهر المقبل.

فى نفس السياق، حدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادى، على وكلاء اللاعبين، 3 شروط يجب أن تتوفر فى أى لاعب ليضمه الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب قناعته بوجود أفضل لاعبين فى مصر داخل فريق الزمالك، ويجب أن تكون الصفقات أقوى من اللاعبين المتواجدين حاليا بالفريق أو على أقل تقدير على نفس المستوى.

وحدد أمير مرتضى للوكلاء شروطه، خصوصا للمهاجم الأفريقى، أن يتم تجهيز سيرة ذاتية للاعب وتقرير كامل عن مستواه مع الفرق التى شارك معها، ثانيا تجهيز فيديوهات لآخر 20 مباراة له، وآخر 20 هدفا أحرزها، سواء كانت مع نادٍ واحد أو أكثر من نادٍ، وأخيرا أرقامه وإحصائياته خلال آخر موسم له قبل الانضمام للزمالك، ويجب أن تكون نسبة مشاركته مع فريقه تتعدى الـ75% من مباريات الفريق خلال الموسم.

من جانبه، أكد أمير مرتضى أن ملف الصفقات الجديدة سيتم حسمه خلال شهر ديسمبر المقبل، وقال المشرف العام على الكرة: «سيتم عقد جلسة مع المدير الفنى كريستيان جروس، لحسم صفقات يناير، وذلك خلال الشهر المقبل، بعد الانتهاء من ضغط المباريات الكبير الذى سيتعرض له الفريق، بين مباريات فى البطولة العربية، والدورى العام، وكأس مصر، بالإضافة إلى البطولة الكونفيدرالية التى ستبدأ فى الشهر المقبل».

وأضاف المشرف العام على الكرة: «المدير الفنى طلب التعاقد مع مدافع وظهير أيسر بشكل كبير لضمهما فى يناير، ومتمسك بتدعيم المركزين، ونحن نسير بخطى ثابتة فى هذا الشأن، وسيتم عرض الأسماء عليه خلال الفترة المقبلة مع ملف كامل عن كل لاعب، بالإضافة إلى مقاطع فيديو، حتى يختار الأنسب منهم، بالإضافة إلى المهاجم الأفريقى الذى سيتواجد فى يناير اما على حساب حميد أحداد فى حالة خروجه إعارة فى فترة الانتقالات الشتوية، أو سيأخذ رأى الجهاز الفنى فى العروض المقدمة لكابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، لمعرفة مدى تمسكهم به».

وعلمت «المصرى اليوم» أن أقرب الأسماء المرشحة لتدعيم مركز المدافع هو ياسر إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، وسموحة الحالى، أما الظهير الأيسر فالأقرب هو محمود وحيد، لاعب مصر المقاصة.

وشدد أمير مرتضى على أنه فى حالة عدم القدرة على التعاقد مع مدافع يرضى طموحات الفريق والجماهير فسيتم الاكتفاء باللاعبين المتواجدين، خصوصا أن محمد عبد السلام، الذى شارك لأول مرة منذ انضمامه للفريق، فى مباراة الداخلية، ظهر بشكل أكثر من رائع، وكان مميزا، وهو ما طمأن الجهاز الفنى ومجلس الإدارة على خط الدفاع فى حالة عدم القدرة على التدعيم.

فى شأن مختلف، يواصل الفريق تدريباته استعدادا لمباراته غدا أمام الجونة فى الجولة السادسة عشرة، ومن المقرر أن يعلن المدير الفنى قائمة الفريق الليلة، للدخول فى معسكر مغلق قبل المباراة، ويسعى الفريق للفوز لمواصلة تصدره لجدول الدورى العام، وحتى يحصل على دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة الاتحاد السكندرى فى الإياب بالبطولة العربية.