شكرا لقرائتكم خبر عن عدسات المصورين ترصد جنون «نجوم الرياضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت عدسات المصورين مشاهد مشاهير الرياضة العالمية أثناء دخولهم فى لحظات جنونية سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

ففى عالم الجولف حرص المصورين على رصد لقاء فيل ميكسلون الذى حصد على جائزة مالية كبرى بلغت ٩ ملايين دولار.

كان الأمريكى فيل ميكسلون تفوق على مواطنه تايجر وودز، فى لقاء استعراضى جمع بين اثنين من أفضل اللاعبين فى تاريخ رياضة الجولف، ليحصد الأول جائزة مالية بلغت قيمتها 9 ملايين دولار.

وخاض ميكلسون ووودز لقاء من 22 جولة أمام مشجعين وصل عددهم إلى 700 شخص، وكانوا من المدعوين فقط، على مضمار شادو كريك فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية، الجمعة، وتفوق فيه الأول بفارق ضئيل.

وقال ميكسلون: «يا له من لقاء!، قلبى غير قادر على التحمل أكثر».

وامتد اللقاء لخمس ساعات، واضطر المنظمون لاستخدام الأضواء الكاشفة عند الحفرة الأخيرة، نظرا لحلول الظلام قبل أن يحسم أى لاعب النتيجة.

وقدم ميكسلون (48 عاما) وودز (42 عاما) عرضا مثيرا للمتابعين، على رغم أن مستوى اللاعبين المتوجين معا بـ19 بطولة كبرى فى رياضة الجولف بات بعيدا عن القمة التى بلغاها فى مسيرتيهما، لاسيما فى أواخر التسعينيات من القرن الماضى ومطلع الألفية الثالثة.

وعلق ميكلسن على ذلك بالقول «يقوم بذلك ضدى طوال الوقت، منذ 20 عاما»، مضيفا «تايجر هو الأفضل على الإطلاق».

تياجر وودز حزين لخسارته اللقاء

وفى لقطة طريفة من نوعها، جوكى يفقد حصانه.. وسرواله، وترك رايدر وجهه أحمر بعد السقوط خلال السباق فى أسكوت. ونشرت صحيفة «ديلى ميل» صورا لجوكى جيمى مور أثناء سقوطه فى سباق «هانت الوطنى» وفقد سرواله فى السباق، وظهر مور لرؤية الجانب المضحك، حيث شوهد وهو يبتسم وهو يرفع سرواله.

وكان مور يمتلك بطولتين أخريين فى البطاقة يوم الجمعة، حيث حقق أفضل نتيجة له فى السباق النهائى.

ونشر ليونيل ميسى صورة مع صديقته فى الكافيهات، ويجلس مع كلبه، ويقرأ كتاب «توبى تو»، مع نجله داخل غرفة نومه.

جوكي يرفع سرواله

سحق منتخب إنجلترا ضيفه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3 – 0، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين، مساء الخميس قبل الماضى، على ملعب «ويمبلى»، وكُرم واين رونى، قبل هذا اللقاء، لارتدائه الأخير لقميص المنتخب الإنجليزى، وظهر «الجولدن بوى» مع عائلته.