النظام القطري استعبد مواطني قطر ووافديها لخدمة أطماعه، فتناسى تشدقه بتطوير التعليم ليظفر بسمعة دولية وهمية، حيث عرى وزير التعليم القطري محمد الحمادي تهاونه بقيم العلم وكشف نيته تعطيل الدراسة خلال استضافة مونديال 2022.

وقال وزير تعليم تميم إنه سيمنح الطلاب إجازات من الدراسة للمشاركة في التنظيم، في خطوة تضاف إلى تسخير أطفال القطريين في سد عزوف المتطوعين عن قطر، وذلك عن طريق ملء المدرجات الخاوية بهم.

وتعاني دويلة الإرهاب من أزمة واضحة في تنظيم كأس العالم، حيث فتحت لجنة المشاريع والإرث باب التطوع للشباب العربي للمشاركة، لكن هذه الخطوة قوبلت بتفاعل ضعيف بسبب موقف الحمدين من المقاطعة.