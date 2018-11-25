الدوحة تعلن استعدادها لاستضافة الإسرائيليين خلال كأس العالم

سقطة جديدة تقع فيها عصابة الدوحة باعتراف إعلام الكيان الصهيوني، حيث نشرت القناة الثانية العبرية تقريرا تؤكد فيه التبعية القطرية لنجمة داوود، وذلك عن طريق إعلان استعداداتها لاستضافة المشجعين الإسرائيليين خلال مونديال 2022.

واستجابة لاشتراط الاتحاد الدولي لكرة القدم حضور الإسرائيليين لكأس العالم، تعهد تميم للفيفا باستعداده لاستقبالهم ومهد للتطبيع العلني معهم، حيث أكد إمكانية حضورهم للتشجيع، وإن لم يشارك المنتخب الإسرائيلي.

كما كشف التقرير عن مزيد من الفضائح لتنظيم الحمدين، حيث دخل الصحفي ايلهودي هنري زيمرمان إلى الدوحة بزيارة رسمية، وتشارك في جلسة حوار مع مسؤولين قطريين أعربوا عن ترحيبهم الشديد بحضور الصهاينة مباريات المونديال.

وجاءت تعهدات النظام القطري استكمالا لسلسة التبعية لبني صهيون، حيث استقبلت الدوحة منتخب إسرائيل خلال بطولة العالم للجمباز، وسمحت بمشاركة فارسة إسرائيلية في مسابقة لقفز الحواجز.