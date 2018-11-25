فيديو.. برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بتعادل قاتل مع أتلتيكو مدريد

تعادل فريق أتلتيكو مدريد الاسباني أمام ضيفه برشلونة بنتيجة 1-1، فى قمة الدوري الإسباني جمعتهما مساء السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدورى الإسبانى "الليجا".

ملخص واهداف اتلتيكو مدريد ضد برشلونة

بدا التحفظ من جانب الفريقين منذ بداية المباراة، حيث يلعب المدرب فالفيردي بـ4 لاعبين فى خط الوسط لاول مرة هذا الموسم هم أرتورو فيدال، سيرجي روبرتو، وسيرجيو بوسكيتس وأرثر ميلو.

فى المقابل جاء التحفظ دفاعي كالعادة من صاحب الأرض أتلتيكو مدريد عبر مدربه سيموني بالرغم من غياب الثنائي الأوروجوياني دييجو جودين وخوسيه خيمينيز، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفى الشوط الثاني استمر التحفظ الدفاعي بين الفريقين، إلى أن كسر دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد هذا التعادل برأسية قوية فى الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وفى الدقيقة 90 والمباراة تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة أدرك البديل عثمان ديمبلي هدف التعادل القاتل للبارسا، ليحافظ لفريقه على الصدارة.

ترتيب الدوري الاسباني

وبهذه النتيجة يحافظ برشلونة على صدارة الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الوصيف صاحب الـ24 نقطة.

ويعتبر الهدف هو الأول لكوستا فى تاريخ مواجهاته برشلونة، والأول له فى الدوري الاسباني هذا الموسم بشكل عام.

ولم يحقق المدرب دييجو سيموني أى فوز على برشلونة فى الدوري حتى الآن منذ توليه مسئولية أتلتيكو مدريد.

و لم تنتهى أى مباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي منذ عام 2013 ، حيث خاضا منذ ذلك الوقت 18 مباراة فى جميع المسابقات جميعها شملت أهداف، على الأقل هدف.

والتقى أتلتيكو مدريد وبرشلونة فى الدوي الاسباني فى 163 مناسبة، وقد فاز برشلونة 73 مرة، وكان هناك 40 تعادلا، فى حين فاز الروخي بلانكوس فى 50 مناسبة.