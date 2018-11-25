شكرا لقرائتكم التعادل الإيجابى 1 - 1 يخيم على قمة الدوري الإسبانى بين برشلونة وأتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق أتلتيكو مدريد الاسباني أمام ضيفه برشلونة بنتيجة 1-1، فى قمة الدوري الاسباني جمعتهما مساء السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدورى الإسبانى "الليجا".

ملخص واهداف اتلتيكو مدريد ضد برشلونة

بدا التحفظ من جانب الفريقين منذ بداية المباراة، حيث يلعب المدرب فالفيردي بـ4 لاعبين فى خط الوسط لاول مرة هذا الموسم هم أرتورو فيدال، سيرجي روبرتو، وسيرجيو بوسكيتس وأرثر ميلو.

فى المقابل جاء التحفظ دفاعي كالعادة من صاحب الأرض أتلتيكو مدريد عبر مدربه سيموني بالرغم من غياب الثنائي الأوروجوياني دييجو جودين وخوسيه خيمينيز، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ترتيب الدوري الاسباني

وبهذه النتيجة يحافظ برشلونة على صدارة الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الوصيف صاحب الـ24 نقطة.