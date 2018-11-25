شكرا لقرائتكم عامر حسين : حكام أجانب لمباريات بيراميدز فى الدوري بأوامر أبو ريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه تم الاتفاق على تعيين حكام أجانب فى المباريات القادمة لنادى بيراميدز بداية من لقاء النجوم ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى الممتاز الأربعاء القادم .

و أضاف عامر حسين خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الاعلامى سيف زاهر أن من حق فريق بيراميدز المطالبة بتعيين حكام أجانب وتم العمل الآن على توفير طاقم حكام أجانب وجاء هذا الامر من أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم .

وأشار عامر حسين أن التضارب فى مواعيد المسابقة هو السبب الرئيسى فى مراعاة قرارات لجنة المسابقات ولجنة الحكام .