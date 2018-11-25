شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يستدعى 18 لاعب لمواجهة المصرى البورسعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مختار مختار المدير الفنى للانتاج الحربى قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء غداً الاحد على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام .

وضمت القائمة كل من : " عامر عامر ومحمود حماده واحمد شديد قناوي ومحمد حسين عضل ووليد حسن ومحمد موسي ومعاذ الحناوي ومحمود البدري وعبد الرحمن فاروق وهشام شحاته وعبد العزيز موسي ومصطفي الجمل وعبد الله راشد وعبد العزيز ابراهيم وجيمس تيدي ووهاب انان وموسي دياورا ووليام "

ويحتل الانتاج الحربى المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 15 هدف فيما يحتل المصرى المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى 6 وخسر 2 وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.