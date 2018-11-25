شكرا لقرائتكم الأهلي: حالة الخطيب الصحية مطمئنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلى أنه أجرى إتصالاً هاتفياً صباح اليوم بأسرة محمود الخطيب المرافقة له في رحلة العلاج في ألمانيا.

وأكد مرجان أنه اطمأن على حالة رئيس النادي، مشدداً أنها مستقرة وليس هناك ما يدعو للقلق على الاطلاق بل يسير البرنامج العلاجي بشكل طبيعي ومنتظم وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج والذي أكد على نجاح الجراحة التي أجراها محمود الخطيب من قبل لإزالة ورم يضغط على الحبل الشوكي وأن رئيس النادي سوف يغادر المستشفى في خلال اليومين القادمين ويبدأ في تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي.