شكرا لقرائتكم خبر عن فوزان لسيتي وليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على مضيفه وست هام يونايتد 4-صفر، ليحافظ على الفارق في الصدارة مع ليفربول الفائز بدوره على مضيفه واتفورد 3-صفر ضمن المرحلة الثالثة عشرة للدوري الإنجليزي.
ورفع سيتي رصيده إلى 35 نقطة من 11 انتصاراً وتعادلين، أمام ليفربول الثاني مع 33 نقطة (10 انتصارات وثلاثة تعادلات)، في حين تعثر مانشستر يونايتد بتعادل سلبي أمام ضيفه كريستال بالاس على ملعب أولد ترافورد.
في اللقاء الأول سجل لسيتي دافيد سيلفا ورحيم سترلينغ ، والألماني لوروا سانيه(هدفين)، وفي المباراة الثانية سجل لليفربول المصري محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد والبرازيلي روبرتو فيرمينو .
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