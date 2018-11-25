شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: شكراً للمشاركين في تحدي دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن شكر سموه للمساهمين في إنجاح مبادرة «تحدي دبي للياقة».

وقال سموه عبر «تويتر» أمس: «شكراً لكل من ساهم في إنجاح تحدي دبي للياقة وسعدت بحجم المشاركة الكبيرة في هذا الحدث على المستوى الشعبي والحكومي والمدرسي».

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