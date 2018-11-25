إعلان الفائزين ب«جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي» غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعلن مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية غداً أسماء الرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات الفائزين بفئات الدورة العاشرة للجائزة الرياضة الأكبر في العالم على صعيد قيمة الجوائز وتعدد الفئات، والأولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.

سيتم الإعلان خلال مؤتمر صحفي يعقد في فندق القصر داون تاون دبي يتحدث فيه مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة ومصطفى العرفاوي عضو مجلس الأمناء رئيس لجنة التحكيم بالجائزة وموزة المري أمين عام الجائزة، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الفائزين في فئات الدورة العاشرة للجائزة من الشخصيات القيادية والرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية التي حققت إنجازات متميزة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2017 وحتى 31 أغسطس 2018 ومن بينها الشخصية الرياضية المحلية والشخصية الرياضية العربية واللاعبون والمدربون والإداريون والفرق والمؤسسات الفائزة بفئات الإبداع الرياضي الفردي والجماعي والمؤسسي على المستويين المحلي والعربي وفئة الإبداع الرياضي المؤسسي على المستوى الدولي، إضافة إلى الفائزين في الفئات التقديرية الذين سيتم تكريمهم في الحفل السنوي للجائزة والمقرر تنظيمه يوم 9 يناير المقبل.