محمد بن حمد يشهد الحفل السنوي للاتحاد الدولي للتايكواندو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الدولي للتايكواندو، الذي أقيم مساء أمس الأول على مسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الفجيرة، بالتزامن مع استضافة الإمارة لفعاليات الجولة الختامية من بطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم للفرق،

حضر الحفل الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي والدكتور تشونج وون شوي رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو، بالإضافة إلى سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو وعدد من القيادات الرياضية والمسؤولين في الدولة وحشد كبير من المشاركين في البطولة وجمهورها.

وأسفر حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الدولي للتايكواندو على حصول الاتحاد الإماراتي على جائزة أفضل اتحاد في العالم لهذا العام وذلك تقديراً للجهود الجبارة التي بذلها بتوجيهات من رئيسه الفخري سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والمساهمات الخيرية لسموه في دعم مشاريع التايكواندو الخيرية، إضافة إلى نجاح الاتحاد الإماراتي في تنظيم العديد من البطولات الدولية كان آخرها تنظيم فعاليات الجولة الختامية والأقوى من بطولة الجائزة الكبرى إلى جانب بطولة العالم للفرق.

كما حصل الاتحاد الإيطالي على جائزة أفضل اتحاد محلي، فيما توج اللاعب الكوري الجنوبي لي دايهون بجائزة أفضل لاعب والتركية إريم يامان على جائزة أفضل لاعبة في العام2018، ونال المدرب التركي علي شاهين جائزة أفضل مدرب خلال العام، وفاز الحكم المصري محمد عادل بجائزة أفضل حكم عن فئة الذكور، فيما نالت الحكم كسينيا تشوتشا من روسيا البيضاء جائزة أفضل حكم عن فئة الإناث، وحصل لاعب منتخب مالدوفا آرون كوك على جائزة أفضل ركلة خلال العام، فيما حصل كل من حازم النعيمات وفرح الأسعد من الأردن على جائزة العطاء للتايكواندو، كما حصل الإماراتي محمد خالد على جائزة أفضل متطوع في بطولات الجائزة الكبرى.

وكان حفل توزيع الجوائز شهد تقديم عرض موسيقي قدمته أوركسترا الفجيرة التابعة لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بقيادة الفنان الإماراتي علي عبيد إضافة إلى لوحات راقصة.

على خط آخر يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة العالم للفرق التي انطلقت منافساتها أمس بمشاركة 16 منتخبا يحدوها الأمل في الظفر بلقب مونديال التايكواندو.

أما على صعيد الجائزة الكبرى فحلت كوريا الجنوبية في المركز الأول في الترتيب العام بإحرازها 8 ميداليات ملونة وبواقع أربع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة، فيما حلت روسيا في المركز الثاني بذهبيتين وفضية، ثم تركيا بذهبية وبرونزية في المركز الثالث وحلت المنتخبات الأخرى بالمراكز التي تلت ذلك حيث أحرزت النرويج والصين ذهبية واحدة لكل منهما، تلاهم كرواتيا بفضية وثلاث برونزيات، ثم إسبانيا بفضية وبرونزية واحدة، ثم تايلند وبريطانيا بواقع فضية لكل منهما، وساحل العاج وإيران وإيطاليا ولكل منهم برونزية واحدة.