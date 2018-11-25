الرمادي: عجمان لا يقل مستوى عن الوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:محمود شرف



يستضيف الوصل اليوم فريق عجمان في ختام الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، وهي ستكون مهمة للفريقين، حيث إن «البرتقالي» الذي يملك 13 نقطة سيصعد للمركز الرابع التاريخي في حال فوزه، في حين يريد «الإمبراطور» التخلي عن المركز العاشر الذي يحتله حالياً بعشر نقاط.

من جهته، قال أيمن الرمادي مدرب عجمان إن المباراة مع الوصل اليوم مهمة جداً، ونقاطها الثلاث تعني الكثير لفريقه، ولاسيما أنها تمثل خطوة كبيرة لمنطقة متقدمة.

وتابع الرمادي «الوصل فريق كبير بغض النظر عن ترتيبه في الدوري، ورغم ذلك نتطلع لنتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل، وإن كانت النقاط الثلاث ستعطينا مركزاً مميزاً».

وكان الوصل فاز بصعوبة بالغة على عجمان 1-صفر قبل أسبوعين في كأس الخليج العربي، لكن الرمادي يرى أن المباريات في الكأس مختلفة كلياً عن الدوري.

ورأى الرمادي أن الوصل سيلعب أمام عجمان بنشوة تأهله الأخير إلى ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية على حساب الأهلي المصري.

وقال الرمادي «لاعبو الوصل سيلعبون بنشوة ودافع بعد الإنجاز الأخير، ونحن كذلك، لاعبونا رجال ونثق بهم ولا يقلون مستوى ورغبة عن لاعبي الوصل».

من جهته، قال وليد اليماحي مدافع عجمان: المباراة مع الوصل مهمة، وقوية كونها تقام على أرض الوصل، نحن سندخلها بتركيز، ولن يخدعنا ترتيب الوصل وتقدمنا عليه في الترتيب.