سعود المعلا: سعداء بالميداليات الثلاث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظيت بعثتا نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ونادي أبوظبي الثقافي للشطرنج المشاركتان في بطولة غرب آسيا للشطرنج باستقبال رائع بالورود من قبل إدارة النادي وأولياء أمور اللاعبين، وكان في استقبال الوفدين لدى عودتهما إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والمهندس طلال أحمد الزعابي نائب رئيس النادي رئيس الجهاز الفني.

كان اللاعب راشد حسين الحمادي لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 11 دولة، وتمكن الحمادي من تحقيق 8 نقاط من 9 جولات متفوقاً على أقرانه بكل جدارة ومحققاً للإمارات الميدالية الذهبية في البطولة، كما فاز أيضا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الشطرنج الديناميكي السريع.

وأهدى الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا هذا الإنجاز للقيادة الرشيدة في الدولة مؤكدا أنه شرف للدولة أن يحصل اللاعب راشد الحمادي على ذهبية وبرونزية كما حصد عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي فضية الشطرنج الكلاسيكي، وأفاد أن الدولة حصلت على ثلاث ميداليات في البطولة وهذا أمر جيد ومميز، وهنأ نادي أبوظبي للشطرنج على هذا الإنجاز وأبدى سعادته بمشاركة عدد من فتيات نادي أبوظبي للشطرنج في البطولة.