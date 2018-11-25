شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي» مثير في جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تتجه أنظار متابعي دوري المحترفين السعودي الليلة صوب ملعب الجوهرة المشعة، حيث يتجدد «ديربي» عروس البحر الأحمر بين قطبيها الأهلي والاتحاد في ختام الجولة العاشرة من الدوري.

وكانت الجولة قد شهدت فوزاً صعباً للنصر على حساب نظيره العاصمي الشباب ، وتعادل الفيصلي والهلال 1-1.

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