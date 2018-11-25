نهيان بن مبارك يشهد ختام بطولة الشهيد للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، ختام منافسات النسخة الرابعة من بطولة الشهيد للجوجيتسو التي أقيمت في صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي.

كما حضر ختام المنافسات حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعبد المنعم السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية، ومحمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو مدير البطولة، ومحمد بن دلموج الظاهري ومنصور الظاهري عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخالد الهنائي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة.

وخصص اليوم الختامي لمنافسات اللاعبين «الذكور» ضمن أربع فئات هي، الصغار، والبراعم، والأشبال، والناشئين، وتوزعت على سبعة أوزان من مختلف الأحزمة، والذين يمثلون عدداً من المدارس والأندية على مستوى الدولة.

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أن الشهيد من أنبل رموز الوطن،وتخليد ذكراه في مناسبة وطنية كل عام نوع من أنواع التقدير والوفاء لكل من ضحى من أجل الوطن،وبطولة الشهيد للجوجيتسو هي أكبر تظاهرة رياضية في الدولة ترسخ معاني الوفاء لهذا الرمز من الرموز الغالية على نفوس كل أبناء الوطن.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون أن «مشاركة أكثر من 3 آلاف من أبناء الإمارات فيها دليل على حرص كل فئات المجتمع للتواجد في هذه المناسبة وتقديم كل معاني الشكر والعرفان للشهداء وأسرهم».

وتابع :«كل الشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على هذه التظاهرة الكبيرة».

وأعرب حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم عن سعادته برؤية نتائج برنامج الجوجيتسو المدرسي وقال: استطعنا الوصول من خلال هذا البرنامج إلى معظم مدارس الدولة، وحققنا أكثر من 140 ألف ممارس للعبة منذ بداية البرنامج، إن اختيار لعبة الجوجيتسو لتحمل اسم الشهيد هو فخر كبير ودليل على أهمية هذه الرياضة على مستوى الدولة، حيث أصبحت أبوظبي رمزاً عالمياً للجوجيتسو.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: إن الشهيد بما قدمه للوطن يستحق أن يتذكره الجميع على مدار العام، وأن يعرف كل أبناء الوطن أن هؤلاء الشهداء هم أمنهم وأمانهم، وما كان كل هذا ليتحقق لولا تضحيات هؤلاء الشهداء بأغلى ما يملكون.

كما أشار عبدالمنعم السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو إلى أن يوم الشهيد هو يوم رمزي صنعه الأبطال في ميادين العز والشرف وقال: الحضور الجماهيري الكبير الذي رأيناه خلال الأيام الثلاثة للبطولة هو إنجاز ينبئ بمستقبل مبهر وأجيال واعدة ستواصل النهوض بمستوى هذه الرياضة التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بشكل خاص، وهو ما يجسد رؤية الاتحاد بنشر ثقافة اللعبة في أرجاء دولة الإمارات.

وأعرب عبدالمحسن الدوسري، الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية عن سعادته بالمشاركة في البطولة التي تحمل رمزية وطنية كبيرة وغالية على قلوبنا.