شباب الأهلي يقسو على الظفرة بالخمسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الظفرة:صديق عباس

لم يجد شباب الأهلي صعوبة كبيرة في إلحاق الهزيمة السابعة بمضيفه الظفرة عندما تغلب عليه 5- صفر، ليعزز مركزه الرابع برصيد 19 نقطة، في حين دخل الظفرة دوامة الخطر من جديد بعدما بقي برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الإمارات قبل الأخير.

كان «الفار» نجم المباراة، بعدما تدخل في الكثير من الحالات، واستهلك دقائق كثيرة، وافتتح المولدوفي لوفانور التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة الثانية، وأضاف هو نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 14، وسجل أيوفي الثالث بعدما اصطدمت رأسيته بجسم المدافع أيمن عطوشي، فيما أضاف دياز الرابع في الدقيقة 61 من ركلة جزاء تسبب فيها راشد الكتبي.

ودفع مدرب الظفرة بلاعبه محمد المرزوقي مكان راشد الكتبي وخلف الحوسني مكان خالد باوزير، فيما أشرك الأهلي محمد جابر مكان هيكل، وإسماعيل الحمادي مكان عبد الله النقبي في الدقيقة 70، ثم يشرك الظفرة سعيد الكثيري مكان سهيل المنصوري ويدفع الأهلي بأحمد خليل مكان أيوفي ومن أول لمسه يسجل أحمد خليل الهدف الخامس لفريقه الذي انتهت عليه المباراة التي أدارها عمار الجنيبي، وحضرها 239 متفرجاً.

وقال الأرجنتيني أروابارينا مدرب شباب الأهلي إن عودة أحمد خليل تشكل إضافة للفريق وللمنتخب، معرباً عن سعادته بتواجد لاعبين احتياطيين بمستوى الأساسيين.