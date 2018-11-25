ثنائية لخيول رئيس الدولة للمرة الثانية على التوالي في مضمار العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

واصلت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تألقها اللافت في مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف بتحقيقها الثنائية للمرة الثانية على التوالي عن طريق الفرس «مراحب» الذي توج بشوط «المقام» الرابع قاطعاً مسافة 1600 متر في زمن قدره 1:52.73 دقيقة وبفارق طول 2:25 عن صاحب المركز الثاني «ايه أف أجود لخالد النابوده، فيما ظفرت المهرة «فاهيدا» بالشوط الخامس قاطعة مسافة 2000 متر في زمن قدره 2:20.40 دقيقة وبفارق طول عنق عن صاحب المركز الثاني «ايه اف الباهر» لخالد النابوده.

كما توج الجواد «فهد» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالشوط السادس «عود التوبة» قاطعاً مسافة 1400 متر في زمن قدره 1:36.63 وبفارق طول «رأس» عن صاحب المركز الثاني «ايه اف المحلب» لخالد النابودة.

فيما توج المهر «جاب يجود» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بالشوط السابع والأخير «فلج هزاع» قاطعاً مسافة 1000 متر في زمن وقدره1:05.43 وبفارق طول واحد عن صاحب المركز الثاني «جوري» لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وكان السباق الثاني بدار الزين قد شهده 8 آلاف متفرج وشهد تألقاً لافتاً أيضاً لخيول خالد خليفة النابودة بالفوز بلقب الشوط الأول، فيما حصل على المركز الثاني ثلاث مرات، و لم ينجح أحد في ترشيح 6/6 فيما نجح شخص واحد في ترشيح 5/6 ونال جائزة مالية قدرها 7500 درهم، فيما حصل 9 أفراد على 4/6 ونال كل واحد منهم ألف درهم، فيما نجح 140 فرداً في ترشيح 3/6 وتم اختيار 46 منهم وحصل كل واحد على 500 درهم.

بدأ الحفل بشوط كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة وتوج به الجواد «ايه اف مؤسس» لخالد النابوده قاطعاً مسافة 1600 متر في زمن قدره 1:52.67 وبفارق طول 2:25 عن «ريم الجنوب» لنقابة الإمارات للتوليد. وفي الشوط الثاني «الهيلي» نال الجواد «جيرفيز» لجمعه مبارك الكتبي المركز الأول قاطعاً مسافة 1600 متر في زمن قدره 1:38.75 وبفارق طول واحد عن صاحب المركز الثاني ساولار شاور لصالح عمر علي بن حيدر. فيما نجح الجواد «ايه اف الوجود» لبطي أحمد راشد الشامسي في خطف المركز الأول في شوط «شعبية الروضة» الثالث قاطعاً مسافة 1600 متر في زمن قدره 1:52.78 وبفارق طول «عنق» عن صاحب المركز الثاني «طاقة» لخليفة مطر النيادي.