شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعتمد لائحة مالية جديدة للاعبين فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت إدارة الكرة بنادى الزمالك، لائحة مالية جديدة للفريق فى البطولة العربية للأندية من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة التقدم للمنافسة على حصد لقب البطولة فى ظل سعى الفريق للمنافسة على جميع البطولات.

وجاءت اللائحة الجديدة للزمالك فى البطولة العربية تقتضى برصد مكافآت استثنائية عقب تخطى كل دور من أجل مواصلة التقدم فى البطولة حيث فاز الفريق على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى مباراة ذهاب دور الـ16 بالبطولة العربية ووضع قدما فى ربع النهائى.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك يوم الجمعة المقبل مع الاتحاد السكندرى، فى مباراة العودة بدور الـ16 والتى ستجمع الفريقين على استاد بتروسبورت.