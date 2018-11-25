شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و سموحة فى عاشر جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره مدينة نصر بنتيجة 37 /12 فى إطار الجولة العاشرة بدورى العمومى للموسم المحلى 2018 / 2019 .
كما شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، سبورتنج على المنصورة بنتيجة 48 /17 و الشمس على الجزيرة 29 /24 و الطيران على 6 أكتوبر 25 /23 .
فيما فاز النصر على هليوليدو بنتيجة 29 /22 و سموحة على المعادى بنتيجة 30 /25 و الزهور على السنطة بنتيجة 27 /9 فى نفس الجولة .
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